Giovane caduto nella piscina vuota, muore dopo 12 anni di calvario

E' morto a 25 anni Giovanni Zecchini, il giovane di Mira in provincia di Venezia che dodici anni fa precipitò in una piscina vuota in fase di ristrutturazione dopo che per gioco era salito sul tetto della struttura e aveva camminato su un lucernario che aveva ceduto. Dopo un volo di oltre dieci metri riportò ferite gravissime rimanendo tetraplegico. Il ragazzo si è spento qualche giorno fa, il 13 dicembre nella struttura sanitaria di Bassano del Grappa dove era ricoverato da tempo. La famiglia aveva portato in tribunale il Comune di Mira responsabile della struttura sportiva.