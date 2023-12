Camorra, latitante Gabriele Pesacane arrestato a Scafati

Cronaca

Durante il convegno di Confcooperative 'Beni confiscati e cooperazione: legalità e sviluppo del territorio', il sottosegretario all'Interno ha esposto i dati a disposizione e ha tracciato gli obiettivi del governo: 'Occorre continuare a colpire le organizzazioni criminali anche attraverso la sottrazione dei beni accumulati illecitamente per trasformarli in presidi dello Stato o per realizzare attività di valore sociale, anche attraverso l'assegnazione diretta alle realtà del terzo settore'