Milano, morte di Fiorenza Rancilio: la maledizione della famiglia

Una vera e propria maledizione quella che ha colpito già in passato la famiglia Rancilio. Ieri il ritrovamento del corpo di Fiorenza in via Crocefisso a Milano, ma il 2 ottobre 1978 suo fratello Augusto, figlio dell’immobiliarista Gervasio, venne rapito a Cesano Boscone da una banda di sequestratori legati alla ‘Ndrangheta. Aveva solo 26 anni: non ha più fatto ritorno casa, probabilmente ucciso dai suoi carcerieri durante un tentativo di fuga. Il suo corpo non fu più ritrovato.