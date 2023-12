Progetti Scuola ABC, il senso delle parole nel teatro

Il senso delle parole - forza del racconto è un progetto sperimentale, inserito in Progetti Scuola ABC, rivolto alle Scuole Secondarie di II grado di Roma e del Lazio che ha al suo centro la parola: la parola nel teatro , nella musica, all’interno dei media e della comunicazione, la parola nella scrittura. Le parole sono importanti, non sono neutre, raccontano chi siamo, rivelano la nostra idea del mondo, aiutare i giovani a trovare il proprio racconto è il modo migliore per sviluppare in loro la coscienza di sé stessi e il senso di appartenenza alla propria comunità.

L’obiettivo del progetto è quello di aiutare le ragazze e i ragazzi a trovare il proprio racconto intorno a un tema ogni anno diverso utilizzando il linguaggio dell'arte. Quest'anno abbiamo deciso di lavorare sul tema dei sentimenti e delle emozioni con la guida di Massimiliano Bruno per il teatro, Giuliano Logos per la scrittura e Rancore per la musica. Il senso delle parole è un percorso didattico sensibile alle pulsioni, alle aspirazioni e alle necessità dei giovani che vivono nel territorio laziale e con un occhio all’Europa e alla contemporaneità articolato in tre diversi percorsi:

La parola relazione

Il percorso attraverso il teatro e la messa in scena delle emozioni e dei sentimenti sarà guidato da Massimiliano Bruno (regista, attore e sceneggiatore) che ha scelto di lavorare sulla parola “relazione” in tutte le sue accezioni: relazione d’amore, di amicizia, con i genitori, con gli altri, con sé stessi, con il proprio corpo. Rancore, rapper dalla scrittura profonda e originale, guiderà le studentesse e gli studenti attraverso la musica e le sue parole attraverso la parola "luoghi" sia emotivi che fisici. Secondo Massimiliano Bruno la parola “RELAZIONE” ha tanti significati, si usa per l’azione stessa di riferire, in modo orale o scritto, una storia o un semplice fatto a qualcuno. È anche la parola che utilizziamo per i nostri rapporti, sia di amicizia che d’amore. Ed è fondamentale per capire la differenza tra un’emozione superficiale e un sentimento profondo. Il sentimento ha bisogno di ascolto, attenzione e cura. Proprio come le relazioni che abbiamo con gli altri e con le diverse parti di noi stessi. L'obiettivo del corso è imparare a leggere un testo teatrale e saper riprodurre una scrittura in grado di evidenziare processi interni di un personaggio, in particolare le pulsioni immediate come le emozioni e i processi più consapevoli come i sentimenti.