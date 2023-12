Incidente stradale, furgone si ribalta su A1 a Colleferro

Agli utenti in viaggio verso Firenze si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro, di percorrere la viabilità ordinaria e di rientrare in autostrada sulla Diramazione Roma sud alla stazione di San Cesareo in direzione Firenze

La situazione

Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su due corsie e si registrano 10 chilometri di coda in direzione Firenze. Agli utenti in viaggio verso Firenze si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro, di percorrere la viabilità ordinaria e di rientrare in autostrada sulla Diramazione Roma sud alla stazione di San Cesareo in direzione Firenze.