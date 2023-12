Festa di San Nicola, Bari celebra il suo patrono fra riti e tradizioni

Bari vecchia, come di consueto, ha passato una notte in veglia per attendere la tradizionale messa delle 5 del mattino

A Bari oggi, 6 dicembre, si festeggia il patrono della città, san Nicola. La giornata è iniziata con la Messa all'alba. In programma anche la tradizionale fiaccolata dei fedeli. Per il capoluogo pugliese è una festa popolare. Bari vecchia, come di consueto, ha passato una notte in veglia per attendere la tradizionale messa delle 5 del mattino. In tanti hanno gremito la Basilica e per i più devoti c'è stata anche la Fiaccolata Nicolaiana, evento giunto alla 30° edizione e dedicato, quest'anno, al tema della pace. (SI RIPETE IL MIRACOLO DI SAN GENNARO)