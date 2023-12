Roccella: "Fondi per centri antiviolenza aumentati da 35 a 55 milioni"

La Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, durante il question time alla Camera ha anche precisato: “A questa somma vanno aggiunti i 9 milioni stanziati per quest'anno dal mio ministero per l'empowerment delle donne in uscita dalla violenza”

Nella giornata dedicata al question time alla Camera, la Ministra per Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, ha chiarito come: “Le risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio, sono aumentate strutturalmente dai 35 milioni del 2022 a 55 milioni, raggiungendo un livello mai visto prima. A questa somma vanno aggiunti i 9 milioni stanziati per quest'anno dal mio ministero per l'empowerment delle donne in uscita dalla violenza. Per quanto riguarda i fondi per la prevenzione, che una falsa informazione asseriva essere stati diminuiti del 70%, essi sono in realtà quasi raddoppiati, passando da 17 a 30 milioni".