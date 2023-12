Tagli e turni massacranti: le storie dei medici in sciopero a Napoli

Le ragioni dello sciopero dei medici nelle testimonianze. In Campania la situazione registra dati ancora peggiori della media nazionale: per essere in linea con le altre regioni, che pure denunciano carenza di personale, occorrono oggi almeno 4.200 medici in più e, guardando agli infermieri, sono più di 7.000 le unità mancanti. E l'aspettativa di vita è la più bassa d'Italia

“Con gli ospedali vuoti chi ti curerà?”. E’ uno dei cartelli che sono appesi al collo dei medici campani che hanno deciso di scioperare a Napoli. Uno sciopero indetto in tutta Italia dall’Anaao Assomed e dalla Cimo-Fesmed e dalla Nursing Up per la categoria degli infermieri, che ha portato tanti ad astenersi dal lavoro. C’è chi ci racconta che altri sono stati precettati, perché già in condizioni ordinarie è difficilissimo far andare avanti la sanità pubblica. La sala congressi è piena, in un momento nel quale scioperare è anche una grande responsabilità, vista la grave carenza di organico e lo stato complessivo del sistema sanitario pubblico



In Campania mancano almeno 4200 medici

Situazione che, se nel resto d’Italia è grave, in Campania registra dati ancora peggiori della media nazionale: per essere in linea con le altre regioni, che pure denunciano carenza di personale, occorrono oggi almeno 4.200 medici in più e, guardando agli infermieri, sono più di 7.000 le unità mancanti. Un altro dato, non certo confortante, è che la Campania è la regione con l’aspettativa di vita più bassa d’Italia, 78,8 anni per gli uomini (due in meno rispetto alla media nazionale) e 83 anni per le donne (un anno e mezzo in meno della media).

Condizioni di lavoro insostenibili e taglio pensioni

“Questo sciopero serve a chiedere rispetto per categorie professionali che tengono in piedi il Servizio sanitario pubblico – tuona Bruno Zuccarelli, segretario dell’Anaao Assomed Campania - Siamo indignati dal tradimento che leggiamo nell’attacco alle nostre pensioni, non possiamo sopportare di dover andare a lavoro consapevoli di rischiare ogni giorno un’aggressione e, cosa ancor più importante, non abbiamo alcuna intenzione di starcene zitti e buoni mentre la politica cancella il diritto alla salute dei cittadini”. Da eroi durante il covid a dimenticati, denunciano i medici, così come tutta la sanità pubblica regionale e nazionale.