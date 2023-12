Giulia Lamarca: "Quando vedremo una modella in carrozzina in Italia?"

La rappresentazione è cruciale per non sentirsi invisibili. Ma nel mondo della moda le donne con disabilità, specialmente in carrozzina, sembrano non esistere. Abbiamo incontrato la travel blogger che sui social racconta la sua vita dopo l'incidente avuto 12 anni fa, per abbattere muri e sfatare qualche falso mito. Anche sul sesso

Abbattere dei muri. Non tanto parlando, ma mostrando che si può fare.

Giulia Lamarca lo fa ogni giorno su Instagram e Tik Tok. Dodici anni fa, a 19 anni, ha avuto un incidente che le ha cambiato la vita: ha perso l’uso delle gambe e iniziato una seconda vita seduta su una carrozzina. Non uno strumento di costrizione, ma una possibilità di tornare a muoversi, anche se in un modo nuovo e difficile da accettare. Giulia Lamarca è tante cose: una donna, una travel blogger, una psicologa, un’attivista, una madre e una moglie. Non è la sua carrozzina. Ma ci è voluto un lavoro di anni per fare pace con questa nuova sé. Un lavoro che continua anche oggi, giorno dopo giorno. Grazie al quale oggi aiuta migliaia di ragazze che si rivedono in lei. Perché la identificarsi negli altri è fondamentale, ma in Italia, sostiene Lamarca, c’è ancora un enorme lavoro da fare. Il problema della scarsissima rappresentazione delle persone con disabilità è universale: in America, ad esempio, più di un quarto della popolazione ha una disabilità - il 26% dei cittadini - ma appaiono soltanto nell’1% delle pubblicità.



A settembre hai parlato sulle tue pagine della mancanza di modelle in carrozzina alla Fashion Week di Milano. A che punto siamo?

Noi persone con disabilità siamo la più grande minoranza al mondo e non siamo rappresentate nel mondo della moda. È come se essere disabili non fosse in voga. Oggi fortunatamente l’inclusione ha fatto passi da gigante, da quella nei confronti delle diverse etnie al mondo LGBTQ+. Invece noi non veniamo rappresentati. E pensare che siamo tantissimi, e per ogni persona con disabilità ci sono tendenzialmente fino a quattro persone che si muovono con lei: questa mancata inclusione riguarda anche le nostre famiglie.

Trovi che questo gap di inclusione sia particolarmente ampio se si parla di donne in carrozzina?

Sì, secondo me sulla carrozzina c’è un forte problema ancora di immagine. Per esempio negli anni ci siamo abituati a vedere modelle o attrici con le protesi. Invece modelle in carrozzina mai: le ho viste solo due volte alla Fashion week di New York. Credo che dietro ci sia un pregiudizio radicato, legato al corpo della donna che nell’immaginario comune è in piedi e mostra le gambe. Ed è un ostacolo. Penso che la mia crescita sui social sia proprio dovuta a questo vuoto: le persone sentono il bisogno di identificarsi.



Se dovessi dirmi il nome di una modella in carrozzina per ispirare le più giovani chi ti verrebbe in mente?

Purtroppo nessuna!

Da donna, come è cambiato il rapporto con il tuo corpo dopo l’incidente?

Ci ho lavorato molto, e continuo a farlo. Avevo 19 anni quando ho smesso di camminare, e ovviamente il mio immaginario di una ragazza di quell’età era diverso da quella che mi sono ritrovata ad essere. Ci sono sempre delle prime volte: ho fatto i conti con me nei panni di moglie in carrozzina, e poi quelli di madre. Anche in questo caso, mi sono resa conto che siamo abituati a vedere sempre donne con il pancione in piedi. Lavoro molto per combattere l’immaginario canonico che io stessa avevo di donna. Non mi sentivo più bella, e pensavo che gli altri avessero ragione quando mi guardavano in modo strano. Ma lo sguardo più severo era il mio.

Cosa ti ha aiutato in questo percorso per riconoscerti di nuovo?

Quello che per me fa la differenza, e che provo a fare sui social sperando sia così anche per le persone che mi seguono, è destrutturare le immagini. Semplicemente, prendi un’immagine che hai nella testa e la smonti. Un esempio: chi ha detto che le donne in carrozzina non possono mettere i tacchi? Mettiamoli.