Nel 2019 fu eletto più bello d'Italia, oggi vuole diventare prete

Nel 2019 fu eletto il più bello d’Italia, oggi, il 21enne originario di Castelfiorentino Edoardo Santini, ha comunicato attraverso un post apparso nel suo profilo Instagram la volontà di seguire il percorso per diventare prete. Dopo quel titolo di quattro anni fa Edoardo, modello oltre che ballerino e nuotatore, ha scelto di mettere da parte le sfilate e il mondo patinato della moda, per entrare al propedeutico e diventare sacerdote. "A 21 anni mi ritrovo in cammino per diventare, se dio vorrà, un prete", spiega in un video pubblicato qualche giorno fa sui social. "In questi anni - dice - ho avuto modo di incontrare dei ragazzi che mostrandomi cosa vuol dire essere chiesa mi hanno dato la forza di indagare questa domanda che mi porto dietro fin da quando ero piccolo, ma che varie paure mi impedivano di approfondire".

“Diventare prete? Sono qui per scoprirlo”

Santini dopo la richiesta al vescovo, è entrato al propedeutico, ha iniziato a studiare teologia e a prestare servizio in due parrocchie nella diocesi fiorentina. Nel corso del video il giovane comunque non ha rinnegato il suo passato: “In questi anni ho incontrato persone meravigliose che mi hanno dato tanto e permesso si vivere l'arte. Non abbandono tutto, perché le mie passioni fanno parte di me ma le vivrò e riproporrò in altri contesti. Lo scorso anno per fare un primo passo - racconta ancora - sono andato a vivere con due preti e quella è stata l'esperienza più bella della mia vita, un'esperienza che mi ha permesso di incontrare dei fratelli e di conoscere nella quotidianità quella risposta che aspettavo scendesse dall'alto. Diventerò prete? Non lo so, sono qui per scoprirlo. Ho fatto quel passo che mi terrorizzava, che mi impediva di essere pienamente me stesso, pronto nel caso a dire: no, sbagliavo. Quello di cui però sono certo è che non mi pentirò di questo viaggio, perché ora posso gridare: sono Edoardo, 21 anni e sono felice".