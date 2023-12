Omicidio Giulia Cecchettin, oggi l’autopsia a Padova

Nuovi dettagli su quello che è successo nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre potrebbero emergere oggi, 1° dicembre: all’Istituto di medicina legale di Padova si svolge l’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin . L’esame potrà fare chiarezza sulle modalità dell’aggressione sulla studentessa di 22 anni da parte del suo ex fidanzato Filippo Turetta, che oggi nel carcere Montorio di Verona viene sentito dal pm di Venezia Andrea Petroni ( TUTTI I NUMERI SULLA VIOLENZA DI GENERE ).

L'autopsia: le ferite

L’autopsia punta a fornire risposte su vari punti rimasti ancora poco chiari, dal numero esatto di ferite da coltello subite da Cecchettin – forse una ventina, secondo la prima ispezione sul corpo – a quale lama sia stata usata da Turetta. Sono due le armi da taglio che potrebbe essere stata usate, quella da 12 centimetri recuperata nell'auto del ragazzo in Germania, dove sabato 18 novembre era stato fermato dopo una fuga di una settimana, o quella del coltello da 21 centimetri trovato spezzato nel parcheggio a Vigonovo, luogo dell’aggressione. O forse entrambi. Da accertare anche se siano presenti ferite di altra natura, come da calci o pugni.

La fascia temporale

Da chiarire anche la fascia temporale della morte. Non è chiaro se Cecchettin sia deceduta verso le 23.40, quando le telecamere di sorveglianza della zona industriale di Fossò hanno ripreso l'ultima fase della aggressione, o se era ancora viva quando è stata caricata in macchina prima della fuga di Turetta. Le prime analisi medico legali hanno stabilito che la giovane è morta per "shock emorragico".