Cervinia - Le Breuil, sindaco avvia iter per ripristinare vecchio nome

"Il cambio in Le Breuil, approvato nella passata consiliatura di cui non facevo parte, avrebbe delle ripercussioni immediate e negative", ha sottolineato il vice sindaco di Valtournenche, Massimo Chatrian ascolta articolo

"Sono state avviate le procedure per ripristinare il nome di Breuil-Cervinia". Lo ha annunciato la sindaca di Valtournenche, Elisa Cicco, al termine di una riunione con il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, convocata per risolvere il problema della nuova denominazione ("Le Breuil") della celebre località turistica. "L'iter riguarda la modifica dell'attuale toponimo. Invieremo alla Regione la richiesta per il cambio del nome" ha aggiunto.

La vicenda

"Non appena ufficializzato da parte della Regione il cambio di denominazione della località di Breuil-Cervinia in Le Breuil ci siamo immediatamente attivati affinché venga ripristinata quanto prima la denominazione Breuil-Cervinia", ha sottolineato il vice sindaco di Valtournenche, Massimo Chatrian. "Questo poiché il cambio in Le Breuil, approvato nella passata consiliatura di cui non facevo parte, avrebbe delle ripercussioni immediate e negative sia a livello di incombenze burocratiche e amministrative a carico dei nostri concittadini e delle nostre imprese sia a livello d'immagine", ha concluso sottolineando che "occorre trovare la soluzione tecnico-amministrativa più idonea per preservare la denominazione Breuil-Cervinia, divenuta ormai un'icona immediatamente riconoscibile dal grande pubblico e patrimonio immateriale di tutta la Valle d'Aosta". leggi anche Cervinia cambia e diventa Le Breuil: i residenti temono danni turismo

Santanchè: "Ripensateci" Sulla vicenda era intervenuta la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, contraria a ripristinare la denominazione francese del paese valdostano. "Cervinia cambia nome e io non ne capisco il motivo. La nota località sciistica è riconosciuta in Italia e nel mondo come tale e un così drastico cambiamento non può che nuocere al settore turistico alberghiero e all'immagine di tutta la Valle D'Aosta. Ripensateci!", aveva scritto su X. "Ma siete matti, ma sapete quanto tempo ci vuole a costruire una destination, una brand reputation e voi fate una roba del genere? Ma ripensateci!", aveva aggiunto postando un video su X.