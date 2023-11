Lodi, falsi certificati per 5 anni: arrestato collaboratore scolastico

Economia

Dallo strumento di attivazione al lavoro (Sda) in partenza a settembre all’Assegno di inclusione operativo da gennaio 2024, il governo è al lavoro per mettere al riparo le misure di sostegno a famiglie in difficoltà da illeciti. Sul tavolo della ministra Calderone spunta l’ipotesi di un blocco per le domande di aiuti pubblici per i percettori del Reddito che, pur avendo sulla carta i requisiti necessari, negli ultimi 18 mesi abbiano lavorato in nero, inviato documenti falsi o saltato corsi di formazione