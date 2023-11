Latina, ucciso un uomo, grave la compagna. Fermato il figlio di lei

L'uomo di circa 50 anni è morto per le lesioni provocate da violenti colpi inferti forse con un vaso. Ricoverata in prognosi riservata la donna

Un uomo di circa 50 anni è stato ucciso e la sua compagna è stata ferita gravemente in un'abitazione a Priverno, in provincia di Latina. L'allarme è scattato intorno alle 6. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa della coppia. L'uomo sarebbe morto in seguito alle lesioni gravvisime provocate da colpi inferti forse con un vaso. Per l'aggresisone è stato fermato il figlio trentenne della donna.