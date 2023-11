Andria, Vincenza Angrisano uccisa a coltellate: il marito confessa

Fiaccolata oggi ad Andria

"Ho conosciuto Vincenza - scrive in un post pubblicato sui social Francesca Magliano, presidente di Le amiche per le amiche, network di solidarietà femminile di Andria - e mi ha colpito per il suo garbo e la sua dolcezza, ma anche per la sua determinazione. Era una di quelle donne che non si arrende dinanzi alle difficoltà, che combatte per evolversi, per non far mancare nulla ai suoi figli e forse proprio per questo il suo assassino l'ha ammazzata senza pietà". "Si stanno scatenando contro di noi, ma noi insieme agli uomini che non sono come loro non dobbiamo smettere di sperare e di lottare insieme", continua Magliano annunciando la partecipazione del network alla fiaccolata che si terrà questa sera ad Andria per ricordare la 42enne.