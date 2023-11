Strage di Brandizzo, due nuovi indagati: sarebbero dirigenti di Rfi

Risulta formalmente indagata in qualità di "persona giuridica" anche la stessa Rfi. Un avviso di garanzia è stato notificato all'ad, Giampiero Strisciuglio, che però non è indagato. Il procedimento è stato aperto sulla base della legge 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle imprese.

Rfi: “Massima collaborazione e trasparenza”

"Su mandato della Procura di Ivrea e in relazione all'incidente sul lavoro di Brandizzo, da questa mattina agenti di Polizia Giudiziaria stanno acquisendo documenti negli uffici di Rete Ferroviaria Italiana, a Roma e a Torino". Questa la conferma, in una nota, di Rfi proprio dopo le perquisizioni odierne e gli avvisi di garanzia in relazione all'inchiesta sulla strage. "La società, con tutto il personale interessato, sta fornendo la massima collaborazione, in assoluta trasparenza, agli agenti di Polizia e agli organi inquirenti che stanno indagando sulle cause dell'incidente", ha spiegato ancora l’azienda. Per l’incidente ferroviario erano stati iscritti nel registro degli indagati il tecnico di Rfi Antonio Massa, il capo cantiere Andrea Girardin Gibin e i vertici, 4 dirigenti, della ditta Sigifer, l'azienda di Borgo Vercelli per cui lavoravano le vittime. Il numero complessivo degli indagati nell'inchiesta della Procura sale ora a 8.