Morte Roberta Siragusa, ergastolo confermato per ex fidanzato

Il processo

La famiglia della vittima e il Comune di Caccamo si sono costituite parte civile nel processo. Alla lettura del dispositivo erano presenti il padre la madre il fratello, la nonna, la zia e i cugini della vittima, oltre a tanti amici. In primo grado, Morreale era stato condannato anche al risarcimento del danno nei confronti della madre della vittima, Iana Brancato, per 225mila euro; al padre Filippo Siragusa, per 229mila; al fratello Dario, per 209mila e alla nonna Maria Barone per 117mila euro. Inoltre, Pietro Morreale dovrà risarcire anche il Comune di Caccamo con una provvisionale esecutiva di 15mila euro.