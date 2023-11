Mottola, grave incidente tra due auto: quattro morti e due feriti

È di quattro morti, tre dei quali militari, e di due feriti il tragico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 27 novembre nei pressi di Mottola, in provincia di Taranto. Secondo quanto accertato fino a questo momento, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente sulla strada Statale 100, all'altezza di una galleria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Già avviate indagini per tentare di ricostuire la dinamica dell'incidente. Il traffico, intanto, è stato deviato su strade locali tra gli svincoli di San Basilio e Mottola. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico.