Picchia moglie nel paese di Cecchettin, ragazzi lo fanno arrestare

L'aggressione

Un uomo insulta e minaccia per strada una donna anziana colpendola a calci. Assistono alla scena di violenza alcuni ragazzi che vanno subito in soccorso dell'anziana fermando l'aggressore. I giovani consigliano alla donna di non salire in macchina con lui, ma la signora non li ascolta. Così scattano una foto all'auto e inviano la targa alla centrale operativa del 112. Allertata, la pattuglia dell'Arma rintraccia subito la casa dell'uomo, a Legnaro. I militari suonano al citofono dell'abitazione ma non risponde nessuno. Sul posto arrivano anche i vigili del fuoco temendo per la sorte della donna. Dopo un po' compare l'uomo alla finestra, in forte stato di agitazione. Dopo una lunga trattativa, l’uomo lascia andar via la donna, poi esce anche lui di casa. Accompagnato in caserma, l’aggressore viene arrestato e portato nella casa circondariale di Padova. Dagli accertamenti è emerso che da circa un anno il 71enne maltrattava la moglie con offese, minacce e percosse.