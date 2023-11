Giulia Cecchettin, Filippo Turetta estradato domani in Italia

Il 22enne, accusato di omicidio volontario e sequestro di persona, arriverà a Venezia intorno alle 12.30 e sarà trasferito in carcere. L’Arma smentisce che nella notte di sabato 11 novembre sia arrivata al 112 un’altra chiamata dopo quella fatta dal vicino di casa della ragazza che segnalava una lite nel parcheggio a poca distanza da casa della giovane ascolta articolo

Sarà estradato domani in Italia Filippo Turetta, il 22enne che attualmente si trova nel carcere di Halle, in Germania, accusato di omicidio volontario e sequestro di persona nel caso di Giulia Cecchettin. Nel frattempo si continua a cercare di capire perché dopo la telefonata di allarme fatta la notte dell’11 novembre al 112 alle 23.18 dal vicino di casa dei Cecchettin, che aveva sentito le urla della ragazza nel parcheggio lì vicino, nessuna pattuglia sia arrivata in Via Aldo Moro. Fonti dell’Arma hanno fatto sapere che al momento non ci sono fascicoli aperti in Procura relativi alla chiamata e che non esiste una seconda telefonata al 112 arrivata da un vigilantes.

Il trasferimento di Turetta Domani un aereo militare partirà alle 8.00 da Roma e arriverà alle 10.00 a Francoforte per prelevare Turetta. Il volo ripartirà dallo scalo tedesco alle 10.45 e atterrerà a Venezia attorno alle 12.30. Il ragazzo sarà preso in custodia dai carabinieri e trasferito in carcere, dove sarà messo a disposizione del giudice. approfondimento Filippo Turetta, cosa cambia se viene accolta la perizia psichiatrica

La telefonata al 112 Per quanto riguarda la telefonata fatta dal vicino di casa del Cecchettin, fonti dei Carabinieri hanno fatto sapere che in quella chiamata arrivata al 112 il testimone "parlava di una lite tra due persone che erano già risalite in auto e si erano allontanate". Inoltre l'uomo "non era riuscito ad annotare la targa" e che a quell'ora di sabato "c'erano altri interventi in atto da parte delle pattuglie". Fino alle 13.30 del giorno dopo, domenica 12 novembre, nessuno stava cercando Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Le indagini e il sopralluogo a Vigonovo, ne quale furono scoperte le macchie di sangue nel parcheggio dell'asilo in via Aldo Moro, scattarono con la denuncia presentata dal papà di Giulia. Una volta rientrato a casa, Cecchettin telefonò nuovamente al 112 per dire di essere stato contattato da un vicino di casa che gli aveva raccontato della lite del parcheggio la sera prima. A quell'ora, spiega l'ordinanza del gip, Turetta aveva già superato la zona tra Cortina e Dobbiaco e si dirigeva verso l'Austria. leggi anche Omicidio Cecchettin, Filippo Turetta: "Ho pensato di farla finita"

L’ipotesi premeditazione Nel frattempo spunta l’eventualità di un’accusa di premeditazione per Turetta. È emersa infatti l'ipotesi di un sopralluogo dell'ex fidanzato di Giulia Cecchettin a Fossò - dov’è avvenuta la seconda aggressione ai danni della ragazza - in quello stesso pomeriggio di sabato 11 novembre. La sua Fiat Punto - scrive il giudice nell'ordinanza - fu rilevata alle 17.11 mentre si dirigeva da Vigonovo verso Fossò, distante 6 chilometri, e alle 17.14 mentre transitava in via Castellaro. Dopo quella deviazione, al momento senza spiegazione, il ragazzo si presentò a casa di Giulia alle 17.30 e insieme in auto raggiunsero il centro commerciale di Marghera. Contestazioni a cui il 22enne dovrà rispondere nell'interrogatorio di garanzia. approfondimento L’audio di Cecchettin: “Vorrei non vederlo più ma mi sento in colpa"