Fano, una donna di 70 anni è stata strangolata dal marito

L'uomo è in stato di arresto, accusato di omicidio volontario, ed è al momento ricoverato in ospedale

Ennesimo femminicidio in Italia. Un uomo di 70 anni ha strangolato e ucciso la moglie, anche lei 70enne, in via Montefeltro, nel quartiere Poderino a Fano. L'uomo, secondo quanto riporta il Correre Adriatico, ha poi tentato di togliersi la vita ingerendo dei barbeturici. (STUDENTI IN PIAZZA PER GIULIA CECCHETTIN)