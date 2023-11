Omicidio Cecchettin, a breve l’autopsia. Attesa estradizione Turetta

Già oggi il tribunale regionale di Naumburg potrebbe iniziare a esaminare la richiesta di estrazione di Filippo Turetta dalla Germania. Il 22enne ha acconsentito alla misura. La fuga del presunto assassino dell’ex fidanzata è finita ieri vicino Lipsia. L’esame autoptico sul corpo della vittima potrebbe essere eseguito nelle prossime ore e potrà chiarire le cause del decesso. Poi la salma sarà restituita alla famiglia, che ieri ha partecipato a una fiaccolata silenziosa a Vigonovo ascolta articolo

La fuga di Filippo Turetta, ex fidanzato e presunto assassino di Giulia Cecchettin, è finita dopo mille chilometri su un'autostrada tedesca, vicino Lipsia, dove sabato sera la polizia stradale lo ha bloccato. Ventiquattrore dopo il ritrovamento del corpo della 22enne, è arrivato l'arresto dell’unico e principale sospettato, accusato di averla uccisa. L’auto di Turetta era ferma sulla corsia di emergenza dell'autostrada 9, senza frecce di allerta, senza benzina, e lui non aveva più soldi per fare rifornimento. Sembrava quasi rassegnato al momento dell’arresto che ha chiuso un inseguimento in cui le forze dell'ordine si sono avvalse in modo massiccio della tecnologia: cellule telefoniche, telecamere di videosorveglianza, varchi elettronici, targasystem, partendo da Vigonovo, in Veneto, passando per il Friuli e il lago di Barcis, tornando in Veneto a Cortina - dove Filippo ha pagato la benzina ad un distributore automatico con una banconota da 20 euro insanguinata - e poi Lienz e la Carinzia in Austria e, infine, la Germania. Su di lui pendeva un mandato d'arresto internazionale per omicidio emesso dalla Procura di Venezia.

L’estradizione Il giudice del tribunale cittadino di Halle an der Saale, in Sassonia Anhalt, ha già convalidato l'arresto di Turetta, che nel corso dell'udienza, ha fatto sapere il suo avvocato, "ha acconsentito ad essere estradato in Italia". Ora però dovrà aspettare che il tribunale regionale inizi a esaminare la richiesta di estrazione. "Per portarlo in Italia - ha aggiunto il legale - potrebbero servire una quindicina di giorni". I tempi, ha osservato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, "in questi casi sono rapidi. Tutto dipende dalla magistratura di Venezia, ma generalmente i tempi sono molto rapidi". Il titolare della Farnesina Antonio Tajani ha sottolineato che con l'arresto europeo, avvenuto grazie "al coordinamento tra le nostre forze dell'ordine e quelle tedesche", il ragazzo "potrà essere affidato in pochi giorni alle forze dell'ordine e alla giustizia italiana per subire un giusto processo". I tempi tecnici previsti dalle procedure per l'estradizione in genere sono di qualche settimana. L'Italia ha già completato la traduzione in tedesco del mandato di cattura internazionale e l'ha inviata alle autorità tedesche. Quando l'estradizione sarà pronta, un team della polizia giudiziaria italiana andrà in Germania a prenderà in consegna il 22enne per trasferirlo in Italia e metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria. vedi anche Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta è in carcere in Germania

Le indagini Magistrati che hanno diverse domande da porre al giovane, per definire i dettagli che ancora mancano e soprattutto valutare se c'è stata o meno premeditazione. Analizzando la cronologia del suo computer gli investigatori hanno infatti scoperto numerose ricerche su kit per la sopravvivenza in alta quota, inoltre il corpo di Giulia è stato trovato avvolto in alcuni sacchi neri e nel luogo dell'aggressione, a Fossò, è stato trovato un coltello con la lama spezzata che ora verrà esaminato per capire se si tratti dell'arma del delitto. L’autopsia Intanto l’autopsia sul corpo di Giulia, che potrebbe essere eseguita già nelle prossime ore, chiarirà definitivamente le cause del decesso e l'arco temporale del crimine. Poi la salma sarà restituita alla famiglia per l'ultimo saluto alla giovane. Al momento, il medico legale che ha esaminato il corpo della ragazza ha già appurato che era morta quando è stata portata da Filippo nella scarpata vicino a Barcis. vedi anche Omicidio Giulia Cecchettin, il corpo ritrovato dal cane Jageer