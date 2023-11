Processo Rinascita Scott, 11 anni per l'ex Forza Italia Pittelli

Il Tribunale di Vibo Valentia ha inflitto 11 anni di reclusione all’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato nel processo Rinascita Scott. Per lui la Dda aveva chiesto la condanna a 17 anni

Undici anni di reclusione: è questa la pena inflitta dal Tribunale di Vibo Valentia all'avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato nel processo Rinascita Scott , dove si procedeva contro altri 337 imputati. Per Pittelli la Dda aveva chiesto la condanna a 17 anni. Tra le altre condanne presenti il tenente colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, condannato a 2 anni e 6 mesi (8 anni la richiesta), l'ex finanziere Michele Marinaro condannato a 10 anni e sei mesi (17) e dell'ex consigliere regionale Pietro Giamborino condannato a 1 anno e 6 mesi (20).

Il processo

Dopo due anni e 10 mesi di udienze, nell'aula bunker appositamente costruita a Lamezia Terme, si conclude così il maxi processo Rinascita Scott, istruito dalla Dda di Catanzaro contro la 'ndrangheta vibonese e i suoi sodali. Dopo oltre un mese di camera di consiglio, iniziata il 16 ottobre, il Tribunale di Vibo Valentia - presidente Brigida Cavasino, Claudia Caputo e Germana Radice a latere - è tornato in aula per leggere il dispositivo della sentenza che riguarda 338 imputati accusati, a vario titolo, di oltre 400 capi di imputazione, tra i quali associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, usura, riciclaggio, detenzione illegale di armi ed esplosivo, ricettazione, traffico di influenze illecite, trasferimento fraudolento di valori, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio aggravato, traffico di droga. Lo scorso 7 giugno l'accusa (rappresentata in aula dall'ex procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, oggi procuratore di Napoli, e dai pm Annamaria Frustaci, Antonio De Bernardo, Andrea Mancuso e Andrea Buzzelli) ha invocato 322 condanne - per un totale di 4.744 anni e 10 mesi di carcere - 13 assoluzioni e 3 nullità del decreto che dispone il giudizio. L'operazione Rinascita Scott è scattata il 19 dicembre 2019 e ha portato all'arresto di 334 persone.