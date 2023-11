Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 novembre: la rassegna stampa

Tra le notizie riportate dai quotidiani di oggi ci sono il nuovo pacchetto sicurezza approvato dal consiglio dei ministri, le ricerche di Giulia e del suo ex fidanzato scomparsi da giorni e le proteste di piazza previste in giornata. Sul fonte esteri si parla della guerra in Medio Oriente con l'evacuazione del Sud della Striscia di Gaza e dell'incontro tra Biden e Xi