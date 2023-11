Sciopero, Bombardieri a Live in Genova: “Non ci hanno azzoppati”

Lo stop indetto da Cgil e Uil, dopo l’intervento del Garante, ha portato a un lungo braccio di ferro. La precettazione firmata da Salvini ha ridotto lo sciopero dei trasporti a 4 ore. Il segretario della Uil ospite a Sky TG24: “Sciopero spalmato per stare sul territorio” ascolta articolo

Per venerdì 17 novembre Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale contro la manovra. Dopo l’intervento del Garante e il lungo braccio di ferro tra politica e sindacati, è arrivata la precettazione firmata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, che ha portato alla riduzione dello sciopero dei trasporti da 8 a 4 ore. Ma resta di 8 ore per gli altri settori. “La precettazione rimane solo per i lavoratori del trasporto pubblico quindi resta comunque importante e spero che la piazza sia piena. Non è uno sciopero azzoppato ma ci saranno grandi manifestazioni. Anzi devo ringraziare Salvini: se continua con questa polemica dovremo andare al Circo Massimo. (LIVE IN GENOVA - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

La presenza sul territorio “Siamo dell’avviso che il sindacato abbia la necessità di parlare sul territorio: fare 60 manifestazioni serve a questo, ritornare sul territorio e ascoltare le persone. In un momento in cui si decide il futuro del paese con una manovra serve ancora di più”. E Bombardieri continua: "Noi abbiamo proclamato uno sciopero generale, del trasporto, del pubblico impiego e delle poste. E' la prima volta che una Commissione non lo valuta come sciopero generale. Mi pare un giudizio più politico che tecnico" vedi anche Live In Genova, Toti: "Sciopero giusto, purché nella legge". VIDEO

"Per Cisl sbagliamo? Rammarico per loro assenza" Le motivazioni dello sciopero “noi pensiamo siano condivise dai cittadini e lo sciopero arriva dopo una mobilitazione molto lunga”, ha spiegato il segretario Uil. “Forse andrebbe affrontato il tema della rappresentanza sindacale nel paese”. E incalza in merito all’assenza della Cisl allo sciopero di domani: "Rilevo che da dieci anni non riusciamo a fare uno sciopero generale unitario. Per la Cisl ci sbagliamo? Ho rispetto verso Sbarra, la loro assenza ci rammarica”. E conclude: "Noi riteniamo offensivo che si parli del diritto di sciopero come approffittarsi per fare il weekend lungo. Il vicepresidente del Consiglio rappresenta tutti gli italiani e dovrebbe avere più rispetto per chi fa sciopero. Anche perché chi fa sciopero sta rinunciando a una giornata di paga". leggi anche Sciopero 17 novembre, a Milano i mezzi Atm circoleranno normalmente