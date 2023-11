Live In Genova, Toti: "Sciopero giusto, purché nella legge". VIDEO

Intervistato in apertura di Live In Genova, l'evento di Sky TG24 organizzato con il Festival Orientamenti nei Magazzini del Cotone del capoluogo ligure, il governatore sottolinea: "Ritengo che questo sciopero non sia utile, né motivato. La legge di stabilità del governo è prudente, ma significativa". Poi annuncia treni regionali gratis per i giovani under 19 in tutta la Liguria

Lo sciopero generale è giusto, purché resti nei limiti della legge. Questa la posizione del presidente della regione Liguria Giovanni Toti, nell'intervista di apertura a Live In Genova, l'evento di Sky TG24 nell'ambito del Festival Orientamenti nei Magazzini del Cotone del capoluogo ligure: "Lo sciopero è un diritto - dice Toti - purchè rispetti la legge, da coniugare con le regole stabilite nel rispetto di chi deve andare a lavorare. Tuttavia ritengo che questo sciopero non sia utile, né motivato. La legge di stabilità del governo è prudente, ma significativa. Questo esecutivo aveva pochi margini di manovra, credo che le mosse intraprese siano un segno di rispetto per le generazioni future" ( SEGUI LA DIRETTA DI LIVE IN GENOVA ).

Toti: dal 2024 treni regionali gratis per studenti under 19 in Liguria

Toti annuncia anche una novità che riguarda i giovani in Liguria: "Ci sono diverse iniziative della regione. Saranno resi gratuiti gli abbonamenti per i treni regionali a favore dei giovani sotto i 19 anni, è un modo per aiutarli nello svago e per lo studio. Ci sarà anche la gratuità per tutti i bambini che vanno all’asilo nido, con la legge di stabilità". Poi, sul tema delle riforme a livello nazionale, aggiunge: "Occorre rafforzare i poteri sullo Stato centrale, come con la riforma sul premierato, e nel contempo approvare la legge Calderoli sulle autonomie. Le due cose si tengono insieme". Poi, alla platea di Live In composta soprattutto da giovani studenti, dice: "Vedo ragazzi da tutta la Liguria qui. I giovani cercano di coniguare sogno e percorso di vita. Qui siamo in un luogo simbolico, costruito da Renzo Piano. La Genova del futuro parte da qui".