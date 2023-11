Liguria, mortaio galleggiante sul Tamigi per promuovere la regione a Londra

Prima tappa mondiale della campagna promozionale #Pesto Masterpiece of Liguria. Uno spettacolo di colori per un'installazione immersiva che navigherà da oggi a mercoledì

Si sono accese le luci della Liguria nel cielo di Londra, prima tappa mondiale della campagna promozionale #Pesto Masterpiece of Liguria. Uno spettacolo di colori con il mortaio più grande del mondo (6 metri d'altezza e 8 metri di larghezza) protagonista di un'installazione immersiva che navigherà da oggi a mercoledì sul Tamigi, a Londra, partendo dai Royal Docks verso il centro della città fino al Big Ben. Grazie a questa installazione, ideata e promossa da Regione Liguria, la tradizione enogastronomica incontra la promozione territoriale per rilanciare sempre di più il turismo ligure. Lunedì scorso è anche partita una campagna promozionale sugli schermi di uno degli aeroporti internazionali più importanti del mondo, quello di Heathrow, che durerà fino al 12 novembre e che avrà come protagonista sempre il pesto.