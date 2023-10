Genova Jeans, la città si veste di denim

Il capoluogo ligure è la città dove è nata la celeberrima Tela Genova, il tessuto denim utilizzato in origine per realizzare le vele dei velieri e i vestiti dei marinai. Nel Museo Diocesano della città sono conservati “I Teli della Passione”, quattordici grandi opere in tela di lino datate 1540 e considerate gli “antenati” del jeans. Forte delle proprie origini, oggi Genova parla del presente e del futuro del jeans (tessuto sempre più creativo e responsabile), grazie alla kermesse GenovaJeans che, fino a domani, domenica 8 ottobre, coinvolge 40 location con oltre 100 appuntamenti.

La manifestazione

Iniziativa di nuova generazione, GenovaJeans nasce con la creazione di una community formata da 30 protagonisti unici nel loro genere, in grado di comporre un quadro dalle mille sfumature. Un viaggio circolare alla scoperta di un percorso che porta dall’ideazione alla creazione del jeans, dall’ingrediente al capo finito, e viceversa, presentato sotto forma di esposizione collettive all’interno di location storiche e di grande valore culturale nel cuore della città. GenovaJeans rappresenta questo viaggio in tre dimensioni: i brand heritage, che esplorano storia, evoluzione e best practices di questo capo icona, sono ospitati all’interno della Biblioteca Universitaria; i nuovi creativi, designer di ultima generazione che hanno adottato innovative strategie di eco design per la creazione di jeans smart, sono presenti all’interno dell’Edificio Metelino in zona Darsena; la filiera produttiva, composta da aziende icone della catena di fornitura e del valore del jeans, che rappresentano la maggior parte dei passaggi della produzione.

Innovazione responsabile

Ogni azienda scelta per far parte del percorso di GenovaJeans ha una peculiarità che la rende unica: realizzare jeans di altissima qualità, fare premium upcycling, avere un business model unico, utilizzare o creare materiali di nuova generazione, realizzare capi o accessori made to order per produrre in maniera sostenibile, unire sapientemente jeans e sartorialità, il tutto all’insegna dell’innovazione responsabile, dell’etica e della trasparenza. Tutti questi valori sono condivisi attraverso un QR code powered by C.L.A.S.S. (Creativity Lifestyle And Sustainable Synergy) che racconta il viaggio di ogni capo, dalla composizione alle fasi produttive, fornendo importanti informazioni sulle scelte aziendali.