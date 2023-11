Avvelenamento da funghi, coppia in gravi condizioni a Treviso

Si sono sentiti male dopo aver mangiato funghi raccolti in un prato cittadino e sono finiti in sopedale con una grave intossicazione. E' successo a Treviso a una coppia di coniugi.

Il ricovero

Dopo aver consumato funghi raccolti qualche giorno prima, martedì sera la coppia si è recata al Pronto Soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso con sintomi riconducibili a una sospetta intossicazione da funghi. Ipotesi confermata dai Tecnici delle Prevenzione Esperti Micologi dell'Ulss 2, allertati dal personale del pronto soccorso. I due sono quindi stati ricoverati in Medicina d'urgenza con una grave insufficienza epatica.

Raccolti funghi velenosi

Tra le specie raccolte dalla coppia, i micologi hanno identificato alcuni esemplari di Lepiota di piccola taglia, una specie velenoso-mortale per l'elevato contenuto di amatossine, responsabile di gravi intossicazioni. Non è il primo episodio di intossicazione grave da funghi in questa stagione: per questo è importante, se non indispensabile, far controllare tutti i funghi raccolti prima del loro consumo, anche se si ritiene di essere raccoglitori esperti.