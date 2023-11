Montagna, l'alpinista Mario Conti disperso da ieri in Valtellina

Il 79enne, membro dei Ragni di Lecco che nel 1974 raggiunse la vetta del Cerro Torre, la mitica vetta patagonica, ieri non ha fatto rientro a casa dopo essere uscito per una passeggiata nelle zone di Mossini e Ronchi. Le ricerche ricerche sono scattate dopo l'allarme lanciato dalla moglie

C'è apprensione per Mario Conti, noto alpinista dei Ragni di Lecco che nel 1974 raggiunse la vetta del Cerro Torre, la mitica vetta patagonica. Il 79enne lecchese, da anni trasferitosi in Valtellina, ieri non è rientrato dopo essere uscito per una passeggiata nelle zone di Mossini e Ronchi in Valtellina, in provincia di Sondrio.