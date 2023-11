La prima neve in Valtellina e i luoghi meno noti da scoprire

Oltre ai grandi centri rinomati, in Valtellina si trovano piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato, dove gli antichi saperi vengono custoditi dalle persone più anziane delle comunità che li tramandano di generazione in generazione, per far sì che questi tesori non scritti non vengano persi totalmente. Questi borghi meritano di essere visitati per scoprire, in maniera slow, una Valtellina ancora più autentica e sincera e per toccare con mano la storia di questa valle e della sua popolazione.

La Valtellina è pronta ad accogliere tutti gli sportivi amanti della neve che troveranno ben 400 km di piste per lo sci alpino e circa 140 km per lo sci nordico, snowpark e babypark dove i più piccoli potranno avvicinarsi agli sport invernali in tutta sicurezza. Inoltre, chi alla classica sciata preferisce cimentarsi in attività alternative troverà un’ampia scelta tra ciaspolate, snowboard, fat bike e molte altre esperienze emozionanti.

La Ski Area Aprica-Corteno, che vanta 50 km di piste da sci provviste di innevamento artificiale e collegate tra di loro, è la meta perfetta sia per sciatori esperti sia per famiglie e bambini alle prime armi.

Comprensorio di Bormio, discese mondiali sul più grande dislivello sciabile in Italia.

Livigno grazie ai suoi oltre 115 chilometri di piste, impianti di risalita presenti in tutta la valle e accessibili anche dal paese e snowpark di livello internazionale, Livigno è un vero e proprio paradiso per gli sport invernali. Qui gli amanti della neve possono dare libero sfogo alle proprie passioni grazie a 4 snowpark, 9 aree fun, 150 km2 per il freeride, 1 heliski e freeride center, 1 area biathlon e 30 km di piste da fondo.

Valmalenco Ski Resort, sulla tavola e gli sci con la più grande funivia del mondo.

Madesimo - Ski area Valchiavenna, la neve a un passo da Milano nella natura incontaminata.