Lodi, la Gdf sequestra auto, case e conti correnti al mago Candido

Truffate in tutta Italia 400 persone per oltre 3 milioni di euro. Il cartomante proponeva riti e incantesimi contro la dislessia e incontri con l'aldilà

La Guardia di Finanza di Lodi ha confiscato al 'mago' Candido e ai suoi familiari nove appartamenti situati nelle province di Lodi, Alessandria e Rimini, insieme a due veicoli, due orologi di lusso, gioielli in oro, quote societarie, licenze commerciali, una polizza assicurativa e fondi presenti sui conti correnti. L'esecuzione della Gdf è avvenuta dopo una sentenza di patteggiamento a 4 anni e 4 mesi emessa dal Tribunale che ha ordinato l'acquisizione al patrimonio dello Stato di beni equivalenti al profitto stimato dei reati commessi dal cartomante, residente nel Lodigiano da diversi anni, e dai suoi parenti e collaboratori, valutato in oltre 3 milioni di euro.

Truffate almeno 400 persone residenti su tutto il territorio nazionale

Le indagini della GdF hanno portato a contestare la truffa aggravata per "condotte fraudolente" ai danni circa 400 persone residenti su tutto il territorio nazionale, secondo l'accusa sfruttandone le condizioni di vulnerabilità e facendo temere mali immaginari, da allontanare con riti magici sempre più costosi, e ottenendo per queste prestazioni ingenti somme di denaro, poi reimpiegate in forme di investimento di vario genere e in attività economiche e finanziarie. Tra le persone truffate c'è chi è stato indotto a organizzare riti esoterici e incantesimi per guarire la figlia dalla dislessia, chi ha ricevuto i messaggi del marito dall'aldilà che le diceva di aprire il portafogli, chi convinta che avrebbe trovato l'amore, ma solo a caro prezzo.