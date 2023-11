Facebook, catena "Anche io sto disattivando": ecco perché è una bufala

La bufala

"Anch'io sto disattivando!" e "Non do il permesso a Facebook di addebitare 4,99 dollari al mese sul mio account, anche; tutte le mie foto sono di mia proprietà e NON di Facebook" sono i punti chiave del messaggio. Il post, diventato virale, punta a non concedere autorizzazioni a Meta, l'azienda proprietaria del social network, "ad utilizzare foto e dati personali". Chi ha scritto il testo sostiene di non voler cedere a Facebook il permesso di usare i suoi dati e di non voler pagare 4,99 dollari al mese di abbonamento. Facebook, ovviamente, non sta addebitando alcun costo. In ogni caso, se Meta volesse chiedere dei soldi o utilizzare i dati, sicuramente il fatto di copiare e incollare il post sulla bacheca, azione che l'utente viene invitato a compiere, non tutelerebbe in nessun modo coloro che hanno postato il testo. Il messaggio "spinge" però sull'emotività e sul tema della privacy, un argomento che punta a far cadere in trappola gli utenti più sensibili al tema. In realtà Facebook dispone dei contenuti pubblicati sulla piattaforma e non c’è un "Non autorizzo" o altro divieto ad essa indirizzato che tenga.