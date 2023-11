Cagliari, attivisti Ultima Generazione bloccano strada nel centro

Cinque giovani hanno srotolato due striscioni con la scritta "Non paghiamo il fossile" e si sono distesi a terra. Momenti di tensione con gli automobilisti

Prima protesta di Ultima generazione in Sardegna. Gli attivisti stanno bloccando la principale strada di Cagliari, via Roma lato porto, fermando tutto il traffico del centro cittadino. ( LA PROTESTA A BOLOGNA )

La protesta

Cinque giovani hanno srotolato due striscioni con la scritta "Non paghiamo il fossile" e si sono distesi a terra. Momenti di tensione con gli automobilisti. Sul posto è intervenuta la polizia. Inoltre, due dei cinque giovani hanno anche incollato le loro mani a terra. Tutti hanno urlato slogan contro il governo "che non fa nulla per l'ambiente", mentre diversi automobilisti hanno inveito contro di loro, sollecitandoli, a muso duro, ad abbandonare questa forma di protesta.