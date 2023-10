Attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico a Bologna

Portati in Questura 15 attivisti che saranno denunciati per blocco stradale e manifestazione non autorizzata

Attivisti di Ultima Generazione si sono seduti in strada bloccando viale Berti Pichat e via Stalingrado questa mattina a Bologna. La protesta è iniziata alle 8.15, orario di punta per il traffico ed è durata circa mezz'ora. Molti automobilisti hanno suonato i clacson, qualcuno è sceso dalla macchina per provare a spostare di peso i manifestanti, prima che arrivasse la polizia a sgomberarli.