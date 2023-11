Migranti, in 150 arrivati in nottata a Lampedusa su due barche

Gli sbarchi

La prima imbarcazione soccorsa aveva a bordo 107 tra siriani, pakistani, bengalesi ed egiziani, salpato da Zawia, in Libia. Sul secondo natante, dove erano presenti 43 tra sudanesi, eritrei ed etiopi, i migranti hanno riferito d'aver pagato 2mila dinari tunisini a testa per il viaggio. Ieri, a Lampedusa, ci sono stati 4 sbarchi, per un totale di 194 migranti, con il ritrovamento del cadavere di un eritreo di 28 anni. In serata, dalla struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola sono stati trasferiti 350 migranti che sono giunti all'alba a Porto Empedocle. Per oggi non sono stati disposti trasferimenti.