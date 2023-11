Dramma in campo in Albania, morto il calciatore Raphael Dwamena

Il giocatore ghanese è collassato sul campo nel match tra la sua squadra, l’Egnatia, e il Partizani, valevole per la serie A albanese. La morte è sopraggiunta in ospedale dopo il tentativo di rianimazione sul campo. L'ufficialità del decesso è stata data con un tweet dalla federcalcio albanese, che ha annunciato la sospensione di tutte le partite previste nel fine settimana

Tragedia nella serie A albanese, dove a seguito di un malore durante la partita tra Egnatia e Partizani, il giocatore dei padroni di casa Raphael Dwamena è collassato in campo per poi morire nel successivo trasferimento in ospedale. L'ufficialità del decesso è stata data con un tweet dalla federcalcio albanese, che ha annunciato la sospensione di tutte le partite previste nel fine settimana. Il calciatore, 28enne originario del Ghana, secondo quanto ricostruito, sarebbe già stato vittima durante la sua carriera di altri malori in campo. Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia che accerterà le cause del decesso.

I precedenti

Era il 25' del primo tempo sul risultato di 1-1 quando Dwamena si è accasciato a terra perdendo conoscenza. La partita è stata immediatamente sospesa e il giocatore trasportato in ospedale dopo le prime cure avvenute proprio sul campo, ma per lui non c'è stato niente da fare. Secondo quanto riferito dai media albanesi, Dwamena avrebbe accusato malori anche in altre circostanze, con una presunta diagnosi di problemi cardiaci, come nel 2021 in occasione della sfida di Coppa d'Austria quando indossava la maglia del Blau-Weiss Linz e venne salvato dal defribillatore. L’attaccante, che tra le altre ha indossato anche le maglie di Zurigo, Levante e Saragozza, aveva messo a segno il gol del vantaggio dell’Egnatia nell’amichevole estiva contro l’Inter di Simone Inzaghi disputata quest'estate.