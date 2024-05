Voto di scambio nel Napoletano, voti venduti a 30 e 20 euro

Nell'ambito di un’indagine condotta dai carabinieri e dagli uomini della Direzione distrettuale Antimafia, su una serie di episodi di voto di scambio politico-mafioso documentati nella zona del Napoletano, è emerso un vero e proprio tariffario: trenta euro a voto per la prima tornata elettorale e venti per il ballottaggio. Questo quanto documentato dagli inquirenti rispetto alla compravendita delle preferenze a Cercola, in provincia di Napoli, in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2023.