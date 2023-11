Meteo: pausa sabato, piove domenica. Previsioni weekend 11-12 novembre

Se per sabato 11 gli esperti prevedono una breve tregua dal maltempo, con qualche pioggia e momenti soleggiati, domenica 12 un’altra perturbazione raggiungerà l’Italia e colpirà gran parte del Paese. Il ciclone di San Martino, anche se di modeste dimensioni, interesserà soprattutto il Centro e il Sud ascolta articolo

Niente estate di San Martino, il secondo weekend di novembre sarà ancora all’insegna dell’instabilità. Se per sabato 11 gli esperti prevedono una breve tregua dal maltempo, con momenti soleggiati e qualche pioggia all'estremo Nord-Est, sulla fascia tirrenica e al Sud, domenica 12 un’altra perturbazione raggiungerà l’Italia e colpirà gran parte del Paese. Saranno interessati soprattutto il Centro e il Sud. Dal pomeriggio sono attese piogge dalla Toscana alla Sicilia, con i fenomeni più intensi tra Lazio e Basso Tirreno. Massima prudenza per la neve a quote basse (fino ai 1.000 metri sulle Alpi e fino ai 1.500 metri sull'Appennino settentrionale) e per il vento che soffierà intenso di Libeccio. L’estate di San Martino potrebbe arrivare in ritardo: da lunedì 13 novembre dovrebbe tornare il sole quasi ovunque (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni di sabato 11 novembre Sabato 11 novembre, quindi, il maltempo dovrebbe concedere una breve tregua. Al mattino sono previste ancora piogge all'estremo Nord-Est, sulla fascia tirrenica e poi nel resto del Sud. Tra le zone più colpite Campania e Calabria tirrenica. Sempre al mattino, possibili annuvolamenti sul Veneto. Cielo poco nuvoloso sulle regioni centrali, salvo locali coperture sugli Appennini. Dal pomeriggio, il meteo sarà in graduale miglioramento e la giornata proseguirà soleggiata (soprattutto al Centro-Nord). Le previsioni di sabato al Nord Al Nord sarà un sabato con generali condizioni di bel tempo e cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche pioggia al mattino all'estremo Nord-Est. Sempre nelle prime ore, annuvolamenti anche intensi sul Veneto ma senza precipitazioni. Neve sui confini alto atesini. Soffiano venti di Maestrale. Le temperature sono grossomodo stazionarie: i valori massimi oscillano tra gli 11 gradi di Aosta e i 15-16 di Genova, Trieste e Bologna. Le previsioni di sabato al Centro e in Sardegna Anche al Centro la giornata sarà contraddistinta da tempo in prevalenza asciutto e cieli al massimo poco nuvolosi. Nuvolosità maggiore, soprattutto al mattino, sugli Appennini: possibili sporadiche nevicate sull'aquilano a circa 1.600 metri. Anche al Centro soffiano venti di Maestrale e le temperature sono stazionarie: i valori massimi sono compresi tra gli 11 gradi di L'Aquila e i 17-18-19 di Firenze, Ancona, Pescara, Roma e Cagliari. Le previsioni di sabato al Sud Sarà un sabato con qualche pioggia in più, ma comunque momenti soleggiati, al Sud. Il tempo sarà piovoso soprattutto in Campania e sulle coste tirreniche calabresi. Ma anche qui, nel corso della giornata, le precipitazioni tenderanno a diminuire per esaurirsi prima di sera. Tempo più soleggiato altrove, con venti di Maestrale. Le temperature sono in lieve calo: i valori massimi andranno dai 12 gradi di Potenza ai 20-21 di Palermo e Bari.

Le previsioni di domenica 12 novembre Il ciclone di San Martino, anche se di modeste dimensioni, il 12 novembre riporta il maltempo sull'Italia. Sarà una domenica con cielo coperto al Centro-Nord, con nevicate sui confini alpini e piogge prima sulle regioni centrali e poi su quelle meridionali. I venti soffieranno sia di Maestrale sia di Ponente. Le temperature non subiranno grosse variazioni. Le previsioni di domenica al Nord Al Nord sarà una domenica con cieli prevalentemente coperti. Attesa neve lungo i confini alpini a quote tra 1.000 e 1.400 metri. Nel pomeriggio tra le nuvole, su tutte le regioni, potrebbe far capolino il sole. Soffiano ancora venti di Maestrale. Per quanto riguarda il termometro, le temperature sono stazionarie: i valori massimi oscillano tra i 9 gradi di Aosta e i 15-16 di Genova e Trieste. Le previsioni di domenica al Centro e in Sardegna Al Centro il tempo è in peggioramento rispetto a sabato. Su diverse regioni i cieli saranno nuvolosi o coperti. Attese precipitazioni irregolari: dovrebbero essere di debole intensità, più moderate sui rilievi. Nuvole e piogge irregolari anche in Sardegna. In mattinata possibili schiarite soleggiate. Dal pomeriggio ancora piogge dalla Toscana alla Sicilia, con i fenomeni più intensi tra Lazio e Abruzzo. Soffiano venti di Maestrale. Guardando alle temperature, i valori massimi sono compresi tra gli 11 gradi di Campobasso e L'Aquila e i 22 di Cagliari. Le previsioni di domenica al Sud Sarà una domenica di maltempo al Sud, con il meteo in peggioramento a causa del ciclone di San Martino. Già dal mattino attese piogge sulla Sicilia, poi anche su Campania, Calabria, localmente la Basilicata e occasionalmente la Puglia. Possibili locali temporali. Soffiano venti di Maestrale e di Libeccio. Le temperature rimangono grossomodo stazionarie: i valori massimi attesi oscillano tra i 12 gradi di Potenza e i 22 di Palermo.