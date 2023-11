Maltempo Toscana, in volo sulle zone alluvionate

Fango, acqua e detriti. Questo è ciò che si vede sorvolando in elicottero le zone alluvionate. Tra Firenze, Prato e Pistoia cresce la conta dei danni: per il governatore Giani sarà necessario "mezzo miliardo per gli interventi". Il ministro Tajani in visita ieri a Prato: "Sono venuto per portare un messaggio chiaro di solidarietà e vicinanza da parte del governo" ascolta articolo

La fase più intensa di allerta per il maltempo in Toscana è passata e ora inizia la conta dei danni. Acqua, fango, detriti e rifiuti sono ben visibili sorvolando sull'elicottero della polizia le zone alluvionate della regione e ci vorranno lavoro, tempo e soldi prima che la situazione possa tornare alla normalità. Il governatore Giani ha parlato di “mezzo miliardo” per gli “interventi che dovranno essere fatti sull'area Firenze-Prato-Pistoia”: ancora da “quantificare anche ciò che è avvenuto a Pisa e Livorno".

Il sorvolo Dalle immagini si vede la zona di Campi Bisenzio dove sono ancora al lavoro volontari e molti ragazzi giovanissimi, studenti delle scuole. La zona dell'alluvione è molto estesa, tante le province coinvolte: quella di Firenze, Prato e Pistoia dove ancora c’è acqua. Arrivato ieri a Prato anche il ministro Tajani per portare la vicinanza del Governo: annunciato uno stanziamento per le aziende, 100 milioni a fondo perduto, e poi 200 milioni di prestiti. Inquadrato nelle immagini del sorvolo anche il paese di Figline. L'elicottero della Polizia è servito per dare una visione d'insieme, necessaria a orientare i soccorsi e a utilizzare i mezzi più idonei alla situazione. Importante anche il lavoro di prevenzione generale su suolo pubblico per prevenire atti di sciacallaggio delle abitazioni che sono diventate più vulnerabili.

Il punto del governatore Giani Il presidente della Toscana Eugenio Giani oggi ha fatto il punto sulle operatività di protezione civile in atto nelle varie zone alluvionate della regione. Sono stati "già raggiunti tutti gli abitanti nelle zone colpite - ha detto il governatore - e sono in corso senza sosta il prosciugamento dei territori e lo smaltimento dei rifiuti, degli ingombranti e dei fanghi". "La situazione più critica al momento è a Montale (Pistoia), sul torrente Agna", ha detto Giani che oggi si è recato sul posto. "Qui c'è, forse, l'unico luogo in cui un fiume continua ancora a tracimare" in Toscana ma, ha rassicurato, la situazione sarà risolta in "alcune ore perché il nostro Genio civile sta rifacendo l'argine".