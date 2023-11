Prato, polizia Municipale soccorre famiglia durante l'alluvione. VIDEO

Gli agenti sono intervenuti il 2 novembre in via del Ferro per aiutare una famiglia, tra cui una bimba di 8 anni molto spaventata, a mettersi al sicuro

Due pattuglie della polizia Municipale di Prato sono intervenute durante l'alluvione del 2 novembre mettendo in salvo una famiglia in difficoltà a causa dell'acqua alta. ( ALLERTA MALTEMPO )

L'intervento della polizia Municipale

Gli agenti sono intervenuti verso le 20 in via del Ferro, angolo via del Lazzaretto, per aiutare un padre di famiglia a portare ai piani alti di uno stabile, la madre, la nonna anziana e Valentina, la bambina di 8 anni che aveva paura dell'acqua e non voleva lasciare solo il suo criceto. In quel momento l'acqua aveva raggiunto quasi un metro di altezza e stava continuando a salire.