Manager di Luxottica diventa campione del mondo di culturismo naturale

Davide Minuzzo, dirigente di EssilorLuxottica negli Stati Uniti, ha vinto il titolo di pluricampione del mondo di culturismo naturale, sport che si fa senza ricorrere a sostanze anabolizzanti. In un'intervista al Corriere del Veneto, il 49enne originario di Sottocastelli, in provincia di Belluno, ha raccontato la sua storia rivelando di essere stato "abbandonato" dai genitori in tenera età: "Mi hanno lasciato con i nonni", ha spiegato, specificando però che "entrambi sono morti presto, sono rimasto solo e a 17 anni ho dovuto interrompere gli studi per andare a lavorare come operaio in una fabbrica del Cadore". Le drammatiche circostanze legate alle malattie del padre, del nonno e di una zia, tutti colpiti da una grave forma di diabete e deceduti precocemente anche loro, hanno spinto Minuzzo a diventare uno sportivo: "Temevo di ammalarmi anche io. Mi sono detto che dovevo condurre una vita sana e diventare uno sportivo". Nonostante vivesse in montagna, l'impossibilità economica dei nonni di permettergli di praticare lo sci lo ha indirizzato verso l'unica opzione accessibile: la palestra.

Gli spostamenti da Hong Kong a Dubai e New York A 28 anni, Minuzzo si è trasferito per lavoro a Hong Kong, opportunità che gli è stata data da EssilorLuxottica. Nonostante il cambio radicale di vita in un continente diverso, ha spiegato di aver comunque mantenuto viva la sua passione per il culturismo. Nel corso degli anni Novanta, gli Stati Uniti erano considerati un mito per gli appassionati di questa disciplina, spingendolo a fissarsi un secondo obiettivo: partecipare "a una competizione in America a 50 anni". Dopo Hong Kong, il 49enne ha vissuto esperienze lavorative in Cina, Dubai e infine a New York.

Negli Usa Minuzzo è conosciuto come "The Dolomites Master" Prima di compiere 50 anni, ha cominciato quindi a partecipare a gare nel culturismo, rendendosi conto che per diventare competitivo doveva specializzarsi. Di conseguenza, ha raccontato di aver dovuto approfondire le sue conoscenze diventando nutrizionista, mental coach e preparatore atletico. Recentemente, a Los Angeles, Minuzzo ha ottenuto il titolo di campione mondiale di culturismo naturale, conquistando sette medaglie, di cui quattro in categoria e tre primi posti negli over. Con questo risultato, è diventato l'atleta più titolato al mondo di culturismo Inba. Attualmente, negli Stati Uniti, dopo i successi ottenuti, è riconosciuto come "The Dolomites Master".