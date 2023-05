Luxottica, ai dipendenti premio record di 4.100 euro netti a testa

In totale, l’azienda elargirà ai suoi lavoratori circa 32 milioni di euro in aggiunta alla normale retribuzione per gratificarli per i traguardi raggiunti. I sindacati esprimono "piena soddisfazione"

Benefit per 4.100 euro netti o retribuzione di 3.800 euro lordi. Queste le due opzioni che Luxottica ha deciso di proporre a tutti i suoi dipendenti per gratificarli del lavoro svolto. Si tratta del premio di produzione più alto mai assegnato dall’azienda fondata da Leonardo del Vecchio. Dopo il faccia a faccia tra sindacati e vertici, il valore dell’indennità speciale è stato definito sulla base del bilancio consolidato di Luxottica, in crescita del 17% rispetto all’anno precedente. In totale, l’azienda elargirà ai lavoratori circa 32 milioni di euro in aggiunta alla normale remunerazione.