Airc, tornano i cioccolatini della ricerca nelle piazze italiane

Sabato 11 novembre 20mila volontari tornano in duemila piazze. I cioccolatini della Ricerca saranno in una nuova ed elegante confezione da 200 grammi di cioccolato fondente di qualità firmato Venchi, a fronte di una donazione di 13 euro

Sabato 11 novembre 20mila volontari Airc tornano in duemila piazze per distribuire i Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 13 euro. I cioccolatini si possono trovare anche in 1.350 filiali Banco Bpm, partner istituzionale di Airc. E dal 2 novembre si possono ordinare anche su Amazon.