Torino, la pista ciclabile più corta al mondo: misura 7 metri e mezzo

Una pista ciclabile che inizia e finisce nel nulla: è quella apparsa a Torino in corso Umbria. Misura appena 7 metri e per questo è stata ribattezzata dal web la “pista ciclabile più corta del mondo” Questa “mini” striscia è sorta di fronte al chiosco all’incrocio con via Livorno nel quartiere San Donato e l’ironia sui social è decisamente giustificata: i suoi sette metri sono giusto la dimensione perfetta per ospitare una singola bicicletta. Una breve, brevissima porzione rossa d’asfalto realizzata con un materiale drenante delimitata dalle pietre della banchina pedonale che inizia, ma soprattutto finisce nel nulla. Che sia una pista ciclabile lo si capisce dal simbolo della bicicletta, altrimenti ci sarebbe ancora a chiedersi di che cosa si tratti.

Qualcosa di provvisorio?

Sui social c’è chi se la ride parlando di un “progetto visionario”, altri che pensano a “un’installazione d’arte concettuale” che sfida le convenzioni. C’è poi chi già ne è convinto: Torino si vuole candidare al Guinness World Record per la pista ciclabile più breve possibile. Ironia a parte, è in fase di pianificazione un progetto di riqualificazione per corso Umbria. Che si tratti solamente di qualcosa di provvisorio, venuto decisamente male, in attesa di una “vera” pista ciclabile?