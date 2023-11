Omicidio Tramontano, Impagnatiello a processo con tutte le aggravanti

La confessione

Alessandro Impagnatiello dopo la scomparsa di Giulia il 1 giugno aveva confessato ai Carabinieri di aver assassinato la 29enne incinta di 7 mesi, dando indicazioni per ritrovare il cadavere. Dopo un'analisi delle ricerche in rete dell'omicida le forze dell'ordine hanno provato comprendere le modalità con le quali l'indagato ha deciso di uccidere la compagna e di come disfarsi del cadavere. "Le modalità erano state pensate, studiate e organizzate. Per questo è stata contestata la premeditazione", aveva spiegato la PM titolare dell'indagine Alessia Menegazzo. Dopo la confessione, Impagnatiello avrebbe sostenuto con gli inquirenti la tesi che Giulia quella sera aveva iniziato a procurarsi dei tagli sulle braccia e inferto qualche taglio al collo e per non farla soffrire lui le aveva dato il colpo di grazia, con altre tre o quattro coltellate. Versione ritenuta poco credibile proprio perché le prove, come le ricerche sul web per disfarsi del corpo, lascerebbero intendere che l'omicidio fosse premeditato.