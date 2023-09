Senago, l’abbraccio tra Giulia Tramontano e l’altra donna raggirata

L’abbraccio tra le due donne raggirate

Le immagini che documentano gli ultimi istanti di vita di Giulia Tramontano mostrano la partenza della donna da Senago per l’appuntamento chiarificatore con l’altra ragazza, poi l’abbraccio tra le due e il ritorno della 29enne a casa, dove Impagnatiello l’aspettava per ucciderla. Le immagini, come spiegano i due quotidiani, fanno parte del fascicolo sull’omicidio e sono state isolate dalle pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella e dai carabinieri del Nucleo investigativo. In alcuni fotogrammi si vede il momento di solidarietà tra le due donne: la 29enne Giulia Tramontano e la barman 23enne con cui Impagnatiello aveva una storia parallela. L’abbraccio è avvenuto intorno alle 18.30, alla fine dell’incontro chiarificatore tra le due giovani, fuori da un bar in centro a Milano. Poche ore dopo, Tramontano verrà uccisa dall’uomo. La sua ultima immagina da viva è delle 19.06, quando l’impianto di videosorveglianza intorno casa la riprende mentre rientra nell’abitazione. Una telecamera in via Liberazione, a Senago, ha ripreso anche l’auto di Impagnatiello che, dopo le 2.30 del 31 maggio, fa avanti e indietro: è il viaggio del killer, andata e ritorno, per abbandonare i resti di Giulia Tramontano in un’intercapedine poco lontano.