Napoli, 7 indagati per mancata riscossione di affitti

Un totale di 133 milioni di euro di ammanco nelle casse del comune di Napoli per mancata riscossione dei canoni di affitto. La preside di una scuola partenopea e altre sei persone (tra funzionari del Comune e della società in-house Napoli Servizi) risultano indagati in relazione ad un danno erariale da 92.349 euro.

La vicenda

Dal settembre del 1988 l'alloggio del custode defunto della scuola era occupato abusivamente dai suoi eredi che non pagavano l'affitto e neppure i consumi idrici al Comune di Napoli. Da qui sono arrivati sette inviti a dedurre da parte della Procura presso la Corte dei conti della Campania notificati dai Carabinieri del Nucleo operativo del Vomero a funzionari comunali, a dirigenti della Napoli Servizi (società in-house del Comune di Napoli) e alla preside della scuola dell'infanzia e primaria 'L. Vanvitelli - plesso Caccavello' che si trova nel quartiere Vomero. Per gli inquirenti i funzionari comunali sono colpevoli di "non avere mai contestato i ritardi clamorosi della Napoli Servizi in sede di riscossione, consentendo l'accumulo nel tempo di una ingente e stratosferica morosità".