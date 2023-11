Napoli, auto a folle velocità contromano sul lungomare. VIDEO

Borrelli: “Serve un freno a questa deriva”

"Abbiamo immediatamente denunciato alla polizia postale l’episodio, il protagonista va rintracciato e pesantemente sanzionato – ha affermato Borrelli commentando le immagini – Poteva accadere una tragedia, assurdo decidere di mettere in pericolo la vita degli altri con tanta leggerezza, oltre che la propria. La bravata postata in rete poteva costare caro e sono troppo i giovani che sfidano la sorte per un pugno di like sui social. Occorre mettere un freno a questa deriva e sanzionare duramente i protagonisti di queste inutili e rischiosissime imprese". "Sono troppe le morti innocenti a cui abbiamo assistito in questi anni, come quella di Elvira Zibra, stroncata a soli 34 anni da un centauro che impennava a tutta velocità in via Caracciolo. Soltanto adottando il pugno di ferro contro i criminali della strada riusciremo a frenare questa folle deriva ", ha concluso Borrelli.