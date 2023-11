Perugia, scuolabus finisce contro un palo: 12 bambini contusi

Due bimbi sono stati portati per precauzione al pronto soccorso dell'ospedale di Castiglione del Lago, Comune dove è avvenuto l'incidente, con delle leggere contusioni

Uno scuolabus è finito contro un palo dell'illuminazione stradale nella zona di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia. Dodici bambini che erano a bordo del mezzo sono rimasti contusi o hanno riportato lievi colpi di frusta ed escoriazioni. Due di loro sono stati portati per precauzione al pronto soccorso dell'ospedale di Castiglione del Lago con delle leggere contusioni. In totale sullo scuolabus c'erano 14 bimbi di età compresa tra i cinque e i sei anni.